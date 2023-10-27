Глава политбюро ХАМАС: операция «Потоп Аль-Аксы» обязательно будет продолжена

Израилю и его военщине не сломить боевой дух бойцов палестинского движения сопротивления и операция «Потоп Аль-Аксы», начатая 7 октября, будет продолжена до победного конца, заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

«Мы не должны двигаться на одном и том же месте, это должно происходить на всех уровнях. "Потоп" (операция "Потоп Аль-Аксы" - прим. ред.) должен продолжаться ради народов нации (имеются ввиду мусульмане всего мира - прим. ред.), ради свободных людей мира, ради сил сопротивления, ради будущего наших арабских и исламских стран», - приводятся слова Хании в заявлении ХАМАС, которое цитирует РИА Новости.

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