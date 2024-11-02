Глава польского МИД Сикорский предложил Киеву не выпрашивать даром, а покупать оружие в кредит

В Министерстве иностранных дел Польши резко отреагировали на недавние упреки украинского лидера Владимира Зеленского по вопросам нежелания Варшавы передавать Украине обещанные истребители МиГ-29, информирует ТАСС.

Как подчеркнул глава польского МИД Радослав Сикорский, возможности Варшавы в вопросах дополнительных поставок военной техники сильно ограничены.

«Мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия, и не все возможно», — заявил министр.

Чуть позже в эфире телеканала Polsat Сикорский добавил к сказанному ранее, что Киеву никто не мешает покупать у Варшавы вооружения в кредит. Он сообщил, что якобы даже есть специальное предложение, которое внесло правительство главы республики Дональда Туска.

«Вот, пожалуйста, покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, то расплатитесь», — сказал дипломат.

17 октября Минобороны США опубликовало на своем сайте номенклатуру поставляемой военной помощи Украине из нового пакета на $425 млн. ВСУ получат, в частности, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм. Кроме того, Киеву передадут зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, а также дополнительные зенитные ракеты систем NASAMS и противотанковые системы AT-4 и Javelin.