Глава «Молдовагаза» Чебан заявил о признании исторического долга перед «Газпромом»

Компания «Молдовагаз» признала исторический долг перед «Газпромом» на $709 млн. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление и.о. председателя правления компании Вадима Чебана.

«На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом» по правому берегу Днестра в сумме $709 млн», — говорится в сообщении.

Чебан подчеркнул, что «Газпром» имеет полное право потребовать сейчас возвращение всего долга. При этом он добавил, что текущей задолженности со стороны «Молдовагаза» перед компанией нет.

Однако Чебан попросил все же отложить долговые обязательства и заняться вопросом возобновления поставок природного газа в Приднестровье.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан высказал свою точку зрения о том, что Россия будет отправлять газ в Приднестровье, но не станет совершать поставки в Молдавию. По мнению главы молдавского правительства, Москва устраивает провокацию своим решением отправлять газ в Приднестровье.