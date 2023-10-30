Глава РЕК Каннер сообщил о стабилизации ситуации в Махачкале

Глава Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер заявил, что ситуация в Махачкале вошла в «рабочий режим». Так он прокомментировал последствия инцидента в разговоре с РИА Новости .

По его словам, руководство Республики Дагестан смогло стабилизировать ситуацию после массовых протестов.

«Самое важное – это то, что власть отреагировала и смогла справиться с ситуацией вчера вечером и ночью. Сегодня ситуация находится уже более-менее в рабочем режиме. Мы в контакте с общиной, какую помощь мы можем оказывать – мы общественная организация, благотворительный фонд», – сказал Каннер.

Он добавил, что РЕК находится в постоянном контакте с посольством Израиля. Каннер понадеялся, что подобных ситуаций в регионе не повторится. Он также заявил, что в Дагестане проживают евреи – преимущественно в Дербенте и Махачкале.

Вечером, 29 октября, у международного аэропорта им. Амет-Хана Султана в Махачкале начали собираться люди, которые скандировали лозунги в поддержку палестинцев и выступали против действий Израиля в секторе Газа. Кроме того, протестующие требовали людей, которые сошли с рейса из Тель-Авива, показывать паспорта.

Протестующие впоследствии ворвались в здание аэропорта и заблокировали его, а также вышли на взлетно-посадочную полосу.

Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя этот инцидент, заявил, что его причина связана с каналами в мессенджере, которые курировали людей и подталкивали на такие действия. С аналогичным мнением выступила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова, которая виновным в произошедшем признала киевский режим.