Глава Реутова Станислав Каторов досрочно сложил полномочия

Станислав Каторов покинул пост главы городского округа Реутов. Об этом стало известно во время внеочередного заседания местного Совета депутатов.

Каторов досрочно сложил полномочия по собственному желанию, сообщила газета «Реут». Решение вступает в силу с 8 декабря. Политик попросил команду администрации поддерживать своего преемника.

Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета назначен бывший заместитель главы администрации городского округа Балашиха Филипп Науменко.

Каторов возглавлял Реут с 2017 года, в прошло году его полномочия были продлены на второй пятилетний срок.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.