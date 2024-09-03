Глава РФ и президент Монголии почтили память Георгия Жукова

Президент России Владимир Путин и глава Монголии Ухнагийн Хурэлсух почтили память великого советского полководца Георгия Жукова, вместе участвуя в церемонии возложения венка к его памятнику в Улан-Баторе, сообщило РИА Новости.

На церемонии также присутствовали военные и ветераны, среди которых была и Цэрэнгийн Чимэдцэрэн, единственная оставшаяся в живых свидетельница и участница боев на Халхин-Голе.

Путин прибыл в Монголию с официальным визитом накануне вечером, чтобы принять участие в празднованиях, посвященных 85-летней годовщине совместной победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

В церемонии возложения венка участвовал почетный караул в национальной форме и военный оркестр, который исполнил несколько мелодий, включая гимны России и Монголии.

Мемориальный комплекс Георгия Жукова в Улан-Баторе был основан решением Правительства Монгольской Народной Республики (МНР) с целью увековечить память маршала Советского Союза, сыгравшего ключевую роль в борьбе монгольского и советского народов против японских агрессоров в 1939 году на реке Халхин-Гол.

Жуков был удостоен своей первой звезды Героя Советского Союза за эту операцию и в 1969 году получил звание героя МНР.

Комплекс включает в себя музей Жукова и памятник, установленный на бульваре рядом с ним. Музей и памятник открылись 18 августа 1979 года, приурочены к 40-летию победы на Халхин-Голе.

В музее хранятся фотографии, кинохроника, книги и личные вещи маршала, документы, посвященные боевым действиям на Халхин-Голе.

Памятник Жукову выполнен в виде красного гранитного бюста на фоне перевернутой трапеции с вырезанной звездой и надписью. Ежегодно проводится традиционная церемония возложения венка у этого мемориала.

Ранее сообщалось о том, что Путин объявил, что газопроводный проект из России в Китай проходит гособследование.