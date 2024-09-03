Путин объявил, что газопроводный проект из России в Китай проходит гособследование

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность в благоприятном сотрудничестве с Монголией в области газа, сообщил ТАСС.

После встречи с монгольским лидером Ухнаагийн Хурэлсухом Путин сообщил о начале экспертизы проекта газопровода, который будет проходить из России в Китай через Монголию.

«Видим хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере. Завершена разработка проектной документации газопровода «Союз Восток» протяженностью почти в тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду», — сказал Путин.

Глава государства уточнил, что это будет комплексное сотрудничество, которое принесет выгоду для всех сторон.

«Речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию: рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей». «Газпром» готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны», — заверил Путин.

В феврале 2022 года «Газпром» и правительство Монголии подписали соглашение о проектно-изыскательских работах для газопровода «Союз Восток». Этот проект станет продолжением трубопровода «Сила Сибири — 2» и обеспечит поставку до 50 млрд кубометров газа в год в Китай через 960 км территории Монголии.

Сотрудничество в газовом секторе открывает новые горизонты для экономического роста как России, так и Монголии.

Ранее сообщалось, что Россия и Монголия заключили соглашение о поставках нефтепродуктов.