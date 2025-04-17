Глава РФПИ дал оценку сотрудничеству между Россией и Катаром

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил сотрудничество между Россией и Катаром. В ходе официального визита эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в РФ Дмитриев заявил о перспективах расширения взаимодействия между двумя странами. Его слова приводит ТАСС.

По словам руководителя РФПИ, Катар активно инвестирует в инфраструктурные проекты в РФ, благодаря чему открываются новые возможности для взаимовыгодного партнерства.

«Вот, например, та же дорога, вы знаете, дублер Кутузовского — проспект Багратиона, там Катар проинвестировал, в аэропорт Пулково, поэтому очень активно инвестируют в различные инфраструктурные проекты», — рассказал Дмитриев.

Глава РФПИ также заявил, что интерес Катара растет к российским технологическим компаниям, которые активно изучают возможность выхода на рынок Ближнего Востока.

Сотрудничество между Россией и Катаром также активно развивается в сфере энергетики, отметил Дмитриев. По его словам, что в ближайшее время будут анонсированы совместные энергетические проекты, которые могут включать как традиционные источники энергии, так и проекты в области возобновляемых источников.

Ранее сообщалось, что в Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.