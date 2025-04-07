В американском правительстве до сих пор есть люди, которые настроены враждебно по отношению к России. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, многие государства пытаются помешать диалогу между Москвой и Вашингтоном. Об этом он сообщил в интервью Первому каналу в воскресенье, 6 апреля.

Дмитрий также обратил внимание на то, что в настоящее время распространяется ложная информация, особенно в отношении атак на объекты энергетической инфраструктуры.

«Безусловно, большое количество врагов России до сих пор находится в американском правительстве. Они никуда не делись. То, что называется глубинное государство, находится на своем месте», — отметил он.

Помимо этого, множество других государств стремятся помешать попыткам наладить диалог и восстановить отношения между Россией и Соединенными Штатами, как отметил Дмитриев. Поэтому сейчас есть призрачная надежда на то, что диалог Москвы и Вашингтона все же будет возобновлен.

«Необходимо противостоять информационным атакам, которые происходят, чтобы то потепление, которое наметилось, не сорвать», — добавил глава РФПИ.

Ранее сообщалось, что глава РФПИ Дмитриев призвал экс-посла США в РФ Макфола оставить свои «нереалистичные скучные мантры».