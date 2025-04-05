Глава РФПИ Дмитриев призвал Макфола оставить свои «нереалистичные скучные мантры»

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своём аккаунте в социальной сети X обратился к бывшему послу США в России Майклу Макфолу с призывом перестать быть частью «глубинного государства», отказаться от распространения своих русофобских взглядов и стать сторонником мира.

Все это Дмитриев написал в ответ на недавнюю публикацию Макфола, где тот посоветовал ему «не драматизировать ситуацию и не преувеличивать опасность третьей мировой войны», а также признать, что он хотел бы «задобрить США с помощью экономических соглашений».

«Оставь свои нереалистичные скучные мантры — начни предлагать реалистичные решения. Будь миротворцем… Кто знает, может быть, твои приятели из „профессионального государства“ последуют твоему примеру», — написал Дмитриев.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, передавал, что Дмитриев якобы намерен посетить Вашингтон на этой неделе для проведения переговоров с Уиткоффом. По информации источников, для этого визита с Дмитриева даже частично были сняты западные санкции.