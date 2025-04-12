Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента Российской Федерации по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев обратился к журналисту британской газеты Telegraph Дэвиду Блэру, который ранее обвинил его в попытках ввести в заблуждение власти Соединенных Штатов Америки. Он посоветовал Блэру «заняться делом».

Ранее в своём аккаунте в социальной сети X Блэр охарактеризовал Дмитриева как «зловещего инсайдера из Кремля, чья цель — ввести в заблуждение Белый дом и президента США Дональда Трампа». Он также прикрепил к своему посту ссылку на статью из издания Telegraph, написанную другим журналистом и содержащую биографические данные о руководителе Российского фонда прямых инвестиций.

«Дорогой Дэвид, возможно, по-настоящему зловещи те, кто навешивает ярлыки на других и неустанно трудится, чтобы подорвать диалог между США и Россией и мирный процесс. Займитесь делом. И позвольте хорошим, честным британским журналистам делать тяжелую работу по спасению репутации британской журналистики», — написал на своей странице в соцсети X Дмитриев.

На прошлой неделе по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитриев провел ряд важных встреч с высокопоставленными представителями администрации президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в Вашингтоне. В ходе этих встреч обсуждались различные аспекты восстановления отношений между Россией и США, включая экономическое взаимодействие и возобновление прямого гражданского авиационного сообщения между обеими сверхдержавами

Ранее сообщалось, что глава РФПИ Дмитриев провел в Петербурге встречу со спецпосланником США Уиткоффом.