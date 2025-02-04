Глава Ростова-на-Дону объявила об отставке

Председатель городской думы — глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина официально объявила об отставке, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу гордумы.

Отмечается, что соответствующее решение принято на депутатских слушаниях, которые состоялись во вторник, 4 февраля. Неярохина приняла решение покинуть свой пост по собственному желанию. Процедура ухода завершится 11 февраля на очередном заседании городской думы.

Изменения в устав Ростова-на-Дону вступили в силу 21 января 2025 года. Согласно им, после отставки председателя городской думы, который параллельно является и главой города, депутатам предстоит выбрать нового председателя и, соответственно, главу.

В конце января заявление об уходе с поста главы администрации Ростова-на-Дону подал Алексей Логвиненко. Эту должность он занимал с 2019 года. Временно исполняющим обязанности главы администрации был первый замглавы городской администрации Александр Скрябин.

Ростов-на-Дону является крупнейшим городом на юго-западе России и административным центром Южного федерального округа и Ростовской области. С 2008 году ему присвоен статус города воинской славы.

Городская дума Ростова-на-Дону состоит из 40 депутатов, которые выбираются по смешанной избирательной системе. Из них 30 депутатов избираются в одномандатных округах, а 10 — по единому избирательному округу пропорционально количеству голосов, отданных за партийные списки кандидатов. Срок полномочий депутата составляет 5 лет.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Ростовской области Лилия Федотова не признала свою вину по делу о превышении должностных полномочий.