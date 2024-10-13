Глава Сибая оговорился, поздравляя горожан с Днем Республики Башкортостан

Исполняющий обязанности главы администрации Сибая Сергей Озерцов оговорился, поздравляя горожан с Днем Республики Башкортостан. Видео, на котором градоначальник перепутал слова, выложил Telegram-канал Baza.

Озерцова назначили главой Сибая 16 сентября. Предыдущий глава городской администрации Азамат Юлдашбаев недавно подписал контракт с Министерство обороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Дорогие сибальцы, уважаемые коллеги, уважаемый Кирилл Сергеевич, примите мои искрение соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», — сказал Озерцов.

По всей видимости, глава города хотел сказать «поздравления», но из-за волнения перепутал слова.

Сибай расположен на территории Башкирского Зауралья, в 286 километрах к юго-востоку от Уфы. Площадь населенного пункта составляет 157 кв. м. В 1913 году на территории Таналыково-Баймакском горнорудного района был построен завод по производству меди и добыче золота.

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