Губернатор Забайкалья поковырялся в носу и вытер палец о подчиненную

Глава Забайкальского края Александр Осипов попал в интересный казус – на видно, размещенном в телеграм-канале MASH, он поковырялся в носу и вытер грязный палец о подчиненную.

Так, все это действо происходило во время доклада начальника лесничества Елены Шаляпиной – женщина выступала с речью, а вот Осипов сначала поковырялся в носу, а потом грязным пальцем просто поводил по одежде Шаляпиной.

Женщина никак не отреагировала на это, а вот сам Осипов потом не стал общаться с журналистами и вовсе бросил трубку, когда ему задали вопрос о произошедшем.

Кстати, привычка ковырять в носу оказалась довольно опасной - ранее об этом рассказал врач Руслан Тарасенко.