Глава союза военнослужащих Германии призвал поставить на военных учет всех пригодных немцев

Немецкий бундесвер должен иметь возможность поставить на учет всех граждан страны, пригодных к службе в армии. Соответствующее заявление сделал глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер во время дебатов на телевизионном канале ARD .

Он выразил мнение, что обязательный призыв имеет большое количество плюсов, но для его введения нужна причина со стороны политики безопасности, которая теперь якобы есть у страны.

Полковник также выразил поддержку в сторону инициированной главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом реорганизации бундесвера. Вюстнер добавил, что для выполнения задач орган должен иметь личный состав. По словам Вюстнера, у бундесвера должны быть полномочия и возможность сбора информации обо всех немцах, пригодных к службе.

Он также выразил мнение, что устаревший для Европы формат обязательной службы не обсуждается, но нужно проработать вопрос, как именно будет производиться сбор данных.

Накануне сообщалось, что хакеры взломали серверы британского Минобороны.