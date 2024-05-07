Глава союза военнослужащих Германии призвал поставить на военных учет всех пригодных немцев
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Немецкий бундесвер должен иметь возможность поставить на учет всех граждан страны, пригодных к службе в армии. Соответствующее заявление сделал глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер во время дебатов на телевизионном канале ARD.
Он выразил мнение, что обязательный призыв имеет большое количество плюсов, но для его введения нужна причина со стороны политики безопасности, которая теперь якобы есть у страны.
Полковник также выразил поддержку в сторону инициированной главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом реорганизации бундесвера. Вюстнер добавил, что для выполнения задач орган должен иметь личный состав. По словам Вюстнера, у бундесвера должны быть полномочия и возможность сбора информации обо всех немцах, пригодных к службе.
Он также выразил мнение, что устаревший для Европы формат обязательной службы не обсуждается, но нужно проработать вопрос, как именно будет производиться сбор данных.
Накануне сообщалось, что хакеры взломали серверы британского Минобороны.