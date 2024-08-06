В украинском парламенте заявили, что в стране должны запрещать доступ к соцсетям, не желающим устанавливать диалог с Киевом. Так, они считают, что невозможно регулировать работу Telegram, то Незалежную спасет только блокировка сети. По словам главы Крымского отделения Союза журналистов России Вадима Первых, в нынешней ситуации власти киевского режима считают хоть каким-то спасением для себя блокировку неподконтрольного Киеву мессенджера. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что подобными заявлениями в Киеве разбрасываются не впервые. Однако теперь они заявляют о проигрыше не только на поле боя, а и в информационной войне. Простые украинцы просыпаются, увеличивается массовое недовольство на фоне принудительной мобилизации, звучат голоса против политики Владимира Зеленского. Все это попадает в чаты и группы Telegram-каналов, поэтому украинским властям остается лишь искусственным путем это задушить.

По мнению эксперта, власти киевского режима потерпели поражение в информационной войне и в головах рядовых жителей страны. Однако заметать следы и блокировать мессенджеры уже поздно.

Ранее депутат нижней палаты парламента Алексей Диденко высказался о судьбе YouTube* в России.

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