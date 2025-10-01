Глава совета депутатов Новой Каховки погиб от удара украинского дрона

Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев скончался в больнице после полученного тяжелого ранения. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в среду утром, когда украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Баба-яга» атаковал район, где находился политика.

Сальдо выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего. В своем обращении он охарактеризовал Леонтьева как верного товарища и соратника

«Честный, принципиальный, открытый к людям — таким его будут помнить земляки. <…> Светлая память о нем навсегда останется в истории нашего края и в сердцах людей», — написал глава региона.

Херсонская область продолжает оставаться зоной активных боевых действий. Украинские вооруженные формирования регулярно обстреливают населенные пункты региона, применяя ствольную артиллерию и различные типы БПЛА.

Ранее сообщалось, что российский штурмовик заколол боевика ВСУ ножом в прямом эфире.