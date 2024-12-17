Соединенные Штаты дали свое согласие на устранение командующего российским войсками РХБЗ, и по этой причине должны ответить за злодеяние вместе с Украиной. Об этом заявил в своем телеграм-канале Серей Миронов, руководитель политической партии «Справедливая Россия — За правду».

Политик считает, что Кириллова убили потому, что он рассказывал о преступлениях украинского режима. Он также сообщил об американских биолабораториях, которые находятся как на Украине, так и в ряде других стран.

«Не сомневаюсь, что США дали прямое согласие на его убийство. И это не должно остаться без ответа», — указал Миронов.

Он добавил, что режим Зеленского агонизирует, и пытается убить как можно больше людей. По его мнению, террористов должна постигнуть одна участь — в виде смерти.

Генерал-лейтенант Кириллов погиб на выходе из жилого дома на Рязанском проспекте. Неподалеку от подъезда был припаркован электросамокат, в котором было спрятано самодельное взрывное устройство. От взрыва погиб сам генерал и его помощник. Следствие уже признало данное преступление терактом.