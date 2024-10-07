Глава СВР обвинил США в передаче данных Украине для ударов по России

Служба внешней разведки России сообщила о передаче американскими разведывательными службами данных Киеву для атак на российскую гражданскую инфраструктуру. Директор СВР Сергей Нарышкин сообщил об этом на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, проходившем в Астане. Информация размещена на официальном сайте СВР.