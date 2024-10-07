Глава СВР обвинил США в передаче данных Украине для ударов по России
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Служба внешней разведки России сообщила о передаче американскими разведывательными службами данных Киеву для атак на российскую гражданскую инфраструктуру. Директор СВР Сергей Нарышкин сообщил об этом на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, проходившем в Астане. Информация размещена на официальном сайте СВР.
«По данным СВР, американская разведка с самого начала конфликта передает Киеву информацию, которая потом используется для нанесения ударов по российской гражданской инфраструктуре», — сказал он.
Нарышкин подчеркнул, что такие действия со стороны американских спецслужб являются частью общей стратегии Запада, направленной на подрыв стабильности в России.
Ранее Нарышкин обвинил режим Зеленского в организации терактов в России.