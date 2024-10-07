Нарышкин обвинил режим Зеленского в организации терактов в России

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России, обвинил режим Зеленского в преднамеренной организации терактов на территории России на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, передает РИА Новости.

По его словам, украинский режим, лишившись шансов на стратегический успех, пытается путем терактов дестабилизировать общество в России.

«Украина и ее западные кураторы развязали против нашего народа настоящую террористическую войну. Не имея возможности достичь успеха на фронте, Зеленский инициирует теракты в России с целью деморализовать и подорвать стабильность в обществе», — сказал он.

Также в заявлении подчеркивается, что Соединенные Штаты и их НАТОвские союзники активно поддерживают действия Киева.

По мнению Нарышкина это делает их соучастниками в трагедии, ведущей к жертвам среди гражданского населения и разрушению инфраструктуры России.

Ранее сообщалось, что члены ЕС начали изучать способы обхода вето Венгрии на финансирование Киева.