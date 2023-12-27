Глава Татарстана заявил, что не собирается смотреть сериал «Слово пацана»

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не будет смотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости .

По словам главы региона, он вырос в условиях, которые показаны в сериале.

«Нет, я не смотрел. Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там был, я там работал», – сказал Минниханов.

Премьера нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. Сериал был выпущен эксклюзивно на платформах Wink и Start. Главные роли в нем исполнили Иван Янковский (Вова «Адидас»), Рузиль Минакаев (Марат, «Адидас младший) и Леон Ильич Кемстач («Пальто).

Сериал вызвал интерес российской аудитории и не только. Его также проверял Роспортребнадзор на нарушение действующего законодательства. Сериал имеет возрастное ограничение «18+», поэтому никаких запретов ведомство не ввело.

Ранее мы сообщали, что актера Сергея Базанова, сыгравшего эпизодическую роль в «Слове пацана», опознали по сериалу и арестовали за преступление 12-летней давности. Сам он свою вину в убийстве московского предпринимателя не признал.