Глава Центробанка Турции попросила Эрдогана освободить ее от должности из-за давления

Руководитель Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан подала в отставку, сообщило издание Habertürk . При этом она попросила президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана одобрить ее действия.

Глава Центрабанка объяснила, что в последнее время против нее была организована антирепутационная кампания.

«Чтобы моя семья, а тем более мой безгрешный ребенок... не пострадали от этого процесса еще больше, я обратилась к господину президенту с просьбой освободить меня от обязанностей, которые я с честью выполняла с самого первого дня», — написала Эркан в своих соцсетях.

Несмотря на это, Эркан подчеркнула, что экономическая программа регулятора начала показывать позитивные процессы. В пример она привела увеличение турецких резервов, показатели экономики страны, а также тренд инфляции.

С 2021 года инфляция в Турции находилась на минимальных уровнях. Показатель оставался стабильным после избрания Эрдогана главой государства. В годовом измерении на тот момент инфляция составляла 38,2%. К сентябрю 2023 года рост в Турции ускорился почти на 60%.

Эркан была назначена Эрдоганом на должность главы ЦБ страны 8 июня 2023 года. Она сменила на этой должности Шахапа Кавджиоглу.

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