Глава ЦИК: Молдавия выберет президента во II туре 3 ноября

Молдавия выберет президента во втором туре 3 ноября. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Анжела Караман, сообщило РИА Новости.

Она отметила, что кандидаты, не набравшие необходимого количества голосов для победы в первом туре, будут бороться за пост президента в решающем голосовании.

На прошедших выборах президента Молдавии явка избирателей составила 51,67%. В голосовании приняли участие 1 562 284 жителей республики.

По итогам голосования лидером стала действующий президент Майя Санду, набравшая 42,07% голосов. На втором месте расположился Александр Стояногло с 26,27%, за которым следует Ренато Усатый, получивший 13,70%.

На четвертом и пятом местах оказались Ирина Влах и Виктория Фуртунэ с 5,4% и 4,5% голосов соответственно. На шестом и седьмом — Василий Тарлев и Ион Кику с 3,22% и 2,9% голосов соответственно. Остальные кандидаты не смогли набрать более одного процента.

Майя Санду активно выступает за укрепление связей с Европейским cоюзом (ЕС) и Западом, находясь в позиции, ориентированной на евроинтеграцию. В то же время Александр Стояногло акцентирует внимание на сохранении традиционных связей с Россией и СНГ.

Оппозиционные силы обвиняют Санду в разрыве отношений с Россией, что стало одним из ключевых аспектов предвыборной кампании.

На референдуме за вступление страны в ЕС проголосовали 50,16% избирателей, против — 49,84%, свидетельствуют результаты обработки 98,56% бюллетеней.

Ранее сообщалось, что Майя Санду со злости отменила брифинг на фоне результатов президентских выборов и референдума.