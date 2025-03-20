Глава Турции отказался от встречи с лидерами стран ЕС в Брюсселе
Hürriyet: Эрдоган отказался ехать на встречу лидеров ЕС в Брюсселе
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Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, отказался от поездки в Брюссель, где будет проходить встреча глав государств Евросоюза. Об этом сообщила газета Hürriyet.
Издание сообщило, что после того, как премьер-министр Польши Туск приезжал в Анкару, существовала высокая вероятность того, что Эрдоган встретится с руководством стран ЕС в Брюсселе. Но он отказался от встречи.
«Президент Эрдоган не поедет на саммит, который начнется сегодня, потому что у Европы нет ясности в голове. Они все еще не знают, что делать», — указал Абдулькадир Сельви, автор статьи.
Ранее то же самое издание допустило, что Эрдоган и Путин могут связаться между собой по телефону еще на этой неделе. Лидеры России и Турции поддерживают регулярную связь и при необходимости такой разговор может быть организован. Однако конкретная дата пока не определена.