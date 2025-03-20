Hürriyet: Путин и Эрдоган могут связаться по телефону на неделе

Проправительственная газета Hürriyet, ссылаясь на собственные источники, сообщила , что на этой неделе вероятны телефонные переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщает издание, возможный разговор с Путиным последует за телефонной беседой с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой обсуждались пути разрешения украинского кризиса и перспективы мирных переговоров.

При этом источник РИА Новости сообщил, что лидеры России и Турции поддерживают регулярную связь и при необходимости такой разговор может быть организован. Однако конкретная дата пока не определена. При появлении конкретной информации об этом будет объявлено своевременно.

Эрдоган и Трамп общались 16 марта. Администрация турецкого президента сообщила, что Эрдоган выразил поддержку усилиям Вашингтона, направленным на урегулирование ситуации на Украине.

В Анкаре, по сведениям Hürriyet, удовлетворены результатами переговоров между лидерами Турции и США. Ранее в местных СМИ появлялась информация о возможном визите Эрдогана в США в апреле, однако, как утверждает издание, эти сведения пока не имеют подтверждения.

Ранее советник Эрдогана Кылыч сообщал, что никакого перелома в отношениях с Россией нет.