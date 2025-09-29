Глава Тверской области стал полпредом на Северо-Западе
Путин назначил Руденю новым полпредом в Северо-Западном федеральном округе
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Рудени на должность полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
Согласно официальной информации, занимающий должность губернатора Тверской области Руденя рассматривался как основной кандидат на эту позицию среди других претендентов, включая Любовь Совершаеву и Михаила Ведерникова.
Вакансия на посту полномочного представителя возникла после перехода предыдущего руководителя Александра Гуцана на должность Генерального прокурора России.
Руденя, родившийся в Москве, обладает разнообразным профессиональным опытом, включающим работу в органах внутренних дел и сельскохозяйственной отрасли.
В своей карьере Руденя занимал руководящую позицию в Закрытом акционерном обществе «Росзерно», а также являлся учредителем благотворительного фонда помощи сотрудникам органов государственной безопасности «Покров».
