Глава Тверской области стал полпредом на Северо-Западе

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Рудени на должность полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Согласно официальной информации, занимающий должность губернатора Тверской области Руденя рассматривался как основной кандидат на эту позицию среди других претендентов, включая Любовь Совершаеву и Михаила Ведерникова.

Вакансия на посту полномочного представителя возникла после перехода предыдущего руководителя Александра Гуцана на должность Генерального прокурора России.

Руденя, родившийся в Москве, обладает разнообразным профессиональным опытом, включающим работу в органах внутренних дел и сельскохозяйственной отрасли.

В своей карьере Руденя занимал руководящую позицию в Закрытом акционерном обществе «Росзерно», а также являлся учредителем благотворительного фонда помощи сотрудникам органов государственной безопасности «Покров».

