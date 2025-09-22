Путин заявил о готовности России продлить ограничения ДСНВ на год после февраля 2026

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны в течение года после 5 февраля 2026 года сохранять ограничения в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но предупредил о возможности силового ответа на любые угрозы.

На совещании с постоянными членами Совета безопасности глава государства подчеркнул, что полный отказ от договоренностей негативно скажется на всей системе нераспространения ядерного оружия. При этом он констатировал, что архитектура соглашений между Москвой и Вашингтоном по контролю над ракетно-ядерными вооружениями практически полностью разрушена.

Путин поручил внимательно отслеживать американские активности по наращиванию компонентов противоракетной обороны, включая подготовку к развертыванию перехватчиков в космическом пространстве. Президент четко обозначил, что Россия обладает техническими возможностями для адекватного ответа на возникающие вызовы и готова при необходимости задействовать военную силу для защиты своей безопасности. Эксперты расценивают это заявление как сигнал готовности к сохранению диалога при одновременном предупреждении о красных линиях в сфере стратегической стабильности.

