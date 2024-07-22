Глава украинского МИД Кулеба собрался в Китай для переговоров

На протяжении 23-26 июля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершит поездку в Китайскую народную республику. Причиной для такого визита станет возможность Китая выступить посредником в разрешении украинского конфликта. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на данные, размещенные на сайте китайского МИД.

Дипломаты Китая указали, что поездка Кулебы будет проведена по инициативе Пекина. Предложение о приезде главы украинского МИД выдвинул его коллега, министр внутренних дел Ван И.

В то же время украинская пресса уточнила, что главной темой при общении двух глав внешнеполитических ведомств будет поиск возможности решить конфликт и участие в этом процессе китайской стороны.

Ранее Кулеба призвал страны НАТО включить Украину в альянс как можно скорее, а не давать взамен этого обещания. По его мнению, Киев не может ждать этого решения, оно должно быть сделано в кратчайшие сроки. Он по этой причине отказался восторгаться последним прошедшим саммитом Северо-Атлантического блока.