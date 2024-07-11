Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оказался не в восторге от прошедшего саммита НАТО, так как это не сдвинуло страну в сторону членства в альянсе. Он призвал ускорить процесс, а не сыпать очередными обещаниями. Слова министра передает CNN.

Украина уже неоднократно слышала про том, что ее путь в НАТО якобы необратим, однако каких-то конкретных шагов предпринято не было. По сути страна осталась кандидатом. Кулеба в очередной раз обратил на это внимание и посетовал, что украинская сторона не сможет ждать еще 75 лет своего шанса.

«Мы слышали убедительные сообщения в последние два дня на всех уровнях, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО. Но знаете, мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы праздновать вступление Украины. Это должно произойти как можно скорее», — заявил Кулеба.

Напомним, что Кремль уже реагировал на желание Киев вступить в НАТО. Как отмечал Дмитрий Песков, именно это стало одной из причин начала СВО. Теперь Украина на поводке у Запада, пользуется натовским оружием и применяет против российских регионов, в том числе и новых.

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