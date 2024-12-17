Евгений Карась, глава украинской ультраправой группы C14 (входит в список запрещенных террористических организаций в России) заявил о том, что ядерная война могла бы быть выгодной для Украины. Эта информация опубликована изданием «Страна.ua».

Он отметил, что после ядерного удара худшее будет уже позади. По словам Карася, в таком сценарии Россия утратит своих ключевых союзников, таких как Китай и Индия, в то время как Западные страны и США, наоборот, значительно увеличат свою поддержку Украины.

При этом он считает, что президент России Владимир Путин вряд ли решится на подобные действия, поскольку они, по его мнению, могут принести выгоду Киеву.

Таким образом, Карась высказывает предположение о возможности изменения геополитической ситуации в случае ядерной конфронтации.

Ранее сообщалось, что Турция допустила применение ядерного оружия в конфликте на Украине.