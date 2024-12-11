Турция допустила применение ядерного оружия в конфликте на Украине

Ситуация на Украине может не только не выровняться, а еще и усугубиться. Причем, вплоть до применения там ядерного оружия. Об этом, выступая в парламенте Турции, заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан.

Министр обратил внимание турецких парламентариев, что Анкара с начала украинского конфликта активно участвует в организации переговоров между Москвой и Киевом. Однако, как посетовал Фидан, дальнейшей эскалации сильно поспособствовали сначала вторжение украинских боевиков на приграничную территорию Курской области России, а затем поставки Западом Украине дальнобойного оружия.

«Мы видим вероятность того, что война расширится географически и перерастет в гораздо более опасное измерение, может дойти до использования ядерного оружия», — сказал Фидан.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, что развитие новых ракетных систем средней дальности под названием «Орешник» позволит минимизировать необходимость применения ядерного оружия.