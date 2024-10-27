Сийярто отметил победу правящей партии Грузии несмотря на вмешательство извне

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поздравил правящую партию Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» с победой на парламентских выборах.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что такой результат был достигнут вопреки вмешательству извне. Своим мнением Сийярто поделился в соцсетях.

«В оставшийся период нашего председательства [в Совете ЕС] и, конечно, после этого мы окажем нашим друзьям в Грузии всю необходимую поддержку, чтобы они преуспели в своих усилиях по европейской интеграции», — отметил глава МИД.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выразил поздравления грузинскому коллеге Ираклию Кобахидзе, отметив, что народ Грузии четко обозначил свои желания и стремления.

Венгрия, выступающая за европейскую интеграцию Грузии, на протяжении последних лет активно поддерживала усилия Тбилиси на пути к вступлению в Европейский Союз (ЕС). Однако, как отмечают эксперты, отношения Грузии с ЕС и США осложнились из-за принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», который привел к приостановке переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что партия «Грузинская мечта» набирает 54,2% голосов по итогам подсчета 99,3% бюллетеней.