Руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Санкт-Петербург. Цель его приезда не афишируется. О своей поездке сам министр сообщил в социальной сети Facebook*.

Сийярто не стал приводить причины своей поездки в РФ. Он сделал намек, что это связано с вопросами энергоснабжения.

«Безопасность энергоснабжения — это вопрос национальной безопасности. Поэтому путь на...» — указал он.

Только через три часа министр дописал «Санкт-Петербург». Он дополнил свой пост фотографией, сделанной на выходе из самолета, а также сопутствующей геолокацией.

Ранее Сийярто резко раскритиковал действия Еврокомиссии, которая проигнорировала блокировку поставок нефти в Венгрию. Он допустил, что действия Украины были заранее спланированы Брюсселем, поэтому он и не хочет предпринимать ответных действий.

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