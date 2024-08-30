Глава венгерской дипломатии Сийярто прибыл в Санкт-Петербург
Фото: [pxhere.com]
Руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Санкт-Петербург. Цель его приезда не афишируется. О своей поездке сам министр сообщил в социальной сети Facebook*.
Сийярто не стал приводить причины своей поездки в РФ. Он сделал намек, что это связано с вопросами энергоснабжения.
«Безопасность энергоснабжения — это вопрос национальной безопасности. Поэтому путь на...» — указал он.
Только через три часа министр дописал «Санкт-Петербург». Он дополнил свой пост фотографией, сделанной на выходе из самолета, а также сопутствующей геолокацией.
Ранее Сийярто резко раскритиковал действия Еврокомиссии, которая проигнорировала блокировку поставок нефти в Венгрию. Он допустил, что действия Украины были заранее спланированы Брюсселем, поэтому он и не хочет предпринимать ответных действий.
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