Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резкой критикой в адрес Европейской комиссии, обвинив ее в бездействии по вопросу блокировки поставок нефти в Венгрию.

По мнению главы венгерского МИДа, существует вероятность того, что идея прекращения транзита нефти могла быть инициирована не Киевом, а самим Брюсселем. Об этом сообщают венгерские СМИ.

Сийярто выразил недовольство тем, что за более чем неделю Еврокомиссия не предприняла никаких действий для разрешения ситуации. Он предположил, что либо Европейская комиссия не обладает достаточным влиянием, чтобы побудить страну-кандидата в ЕС уважать интересы действующих членов союза, либо вся эта ситуация была спланирована в Брюсселе с целью оказания давления на страны, выступающие за мирное урегулирование конфликта.

Венгерский министр подчеркнул, что такие действия могут расцениваться как попытка шантажа в отношении государств, придерживающихся миротворческой позиции. Данное заявление отражает растущее напряжение между Венгрией и руководящими органами Европейского союза по вопросам энергетической политики и отношений с Украиной.

Ситуация вокруг поставок нефти в Венгрию остается напряженной и может иметь серьезные последствия для энергетической безопасности страны. Позиция Сийярто указывает на глубокие разногласия внутри ЕС относительно подходов к решению энергетических вопросов и взаимодействия со странами-кандидатами.

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