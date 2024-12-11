Главе Минобороны Польши не понравилось название закупаемых в Швеции гранатометов

Ранее были сообщения, что Польша закупает у Швеции несколько тысяч противотанковых гранатометов стоимостью 1,6 миллиарда долларов.

«Единственное, что мне в них не нравится, — это название, потому что это гранатометы «Карл Густав»», — сказал Косиняк-Камыш.

Он высказал предложение о смене названия. Шведский король Карл Густав начал Северную войну в 1655 году, и в ходе этого конфликта шведские войска неоднократно захватывали Варшаву. Эта война продолжалась пять лет и существенно ослабила Речь Посполитую.

Ранее сообщалось, что министр обороны Косиняк-Камыш рассказал о дезертирстве украинских военных в Польше.