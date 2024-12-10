Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщил, что украинские солдаты, проходящие обучение в стране, иногда покидают свои посты, передает РИА Новости.

Ранее в Варшаве заявили, что подготовку в рамках программы НАТО прошли 25 тысяч украинских военнослужащих. Отвечая на вопрос о дезертирстве среди них, министр отметил, что такие случаи «бывают и чаще».

Хотя он не уточнил количество покинувших службу, подчеркнул, что уровень дезертирства «на самой территории Украины значительно выше».

Кроме того, Владислав Косиняк-Камыш признал достижения российских военных в специальной военной операции.

Он подчеркнул, что россияне значительно ускорились, возвращая территории, включая Курскую область, которые ранее заняли украинцы, на Донбассе, и ежедневно продвигаются вперед. Они делают это гораздо быстрее, чем в 2023 году.

Ранее сообщалось, что польские военные не будут принимать участие в вооруженном конфликте на Украине.