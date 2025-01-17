Главе псковского отделения «Яблока» иноагенту Шлосбергу предъявили обвинение

Следственный комитет РФ предъявил обвинение руководителю псковского отделения политической партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* в связи с уклонением от выполнения обязательств, связанных со статусом иностранного агента. Об этом сообщило следственное управление ведомства по Псковской области.

Согласно официальным данным, Шлосбергу* назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Статья, по которой обвиняют политика (ст. 330.1 УК РФ), предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Расследование в отношении Шлосберга* начали еще в прошлом году. В рамках дела в его доме и офисе партии в Пскове прошли обыски. Позже он был задержан в псковском аэропорту, но вскоре отпущен.

1 октября Шлосберг* рассказал на сайте партии «Яблока», что его оштрафовали за публикацию, на которой отсутствовала пометка о статусе иноагента. Как сообщил политик, он опубликовал пост в группе «Псковский индустриальный техникум» во «ВКонтакте», в котором его отец — Марк Шлосберг, искал своих бывших учеников.

Шлосберг* отметил, что в соответствии с законом, уведомление о статусе иноагента необходимо только при осуществлении определенного рода политической деятельности. Это касается случаев, когда такие действия предполагают обращение к государственным органам, образовательным учреждениям или другим организациям. Его пост, отметил политик, не относится к такому законодательному определению.

Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал блогера Сергея Косенко, бросившего ребенка в снег.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом.