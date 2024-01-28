Украинские ВМС с радостью бы приняли 2 британских военных корабля, которые флоту Соединенного Королевства, вероятно, придется списать досрочно на фоне дефицита моряков. Соответствующее заявление сделал командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в беседе с британским телевизионным каналом Sky News .

Накануне британское издание The Daily Telegraph сообщило, что королевство будет вынуждено списать 2 своих военных корабля для перенаправления моряков на фрегаты нового класса. Как сообщили журналисты, в этом году будут списаны фрегаты HMS Argyll и HMS Westminster. Согласно информации издания, корабли будут утилизированы и проданы союзным государствам. Экипажи, в свою очередь, будут отправлены на обслуживание фрегатов Type 26, которые заменят действующие Type 23.

Комментируя данную информацию, Неижпапа заявил британским журналистам, что украинские ВМС нуждаются в боевых кораблях, так как без них не может быть флота. Он подчеркнул, что украинская сторона будет рада, если по итогу будет принято решение о передаче данных кораблей Киеву.

Ранее политолог Бернардини выразил уверенность в том, что западные кураторы уволят украинского президента Владимира Зеленского за непослушание.