Главком ВСУ Сырский отдал новый приказ военным в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочее собрание с украинскими военными, которые находятся в Курской области. Об этом он написал в мессенджере.

Он отметил, что во время своего визита посетил воинские части и подразделения, расположенные в Сумской и Курской областях, а также провел значимые встречи на командных пунктах бригад.

По словам Сырского, он заслушал отчеты о текущей ситуации и действиях войск. Командиры представили свои предложения относительно дальнейших шагов, которые могут быть предприняты для укрепления позиций украинских сил.

На основе полученных данных главком ВСУ принял несколько решений, которые, по его оценке, могут оказать влияние на развитие ситуации в регионе.

18 октября Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о текущей обстановке в Курской области и на фронте. Зеленский, в свою очередь, поделился информацией о проведении совещания, посвященного вопросам работы железной дороги в стране.

Ранее источник ТАСС рассказал, что украинские солдаты бегут по полям от ВС РФ в Курской области.