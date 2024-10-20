В районе Суджи в Курской области зафиксирована активность украинских военнослужащих, которые пытаются покинуть свои позиции. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Он отметил, что некоторые подразделения ВСУ бегут через поля в надежде скрыться от российских военнослужащих.

ВСУ утром 6 августа незаконно вторглись на территорию РФ в Курскую область, прикрываясь массированным обстрелом Суджанского района региона. Украинские военные захватили несколько населенных пунктов, включая город Суджу.

Как ранее заявлял начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, целью ВСУ в рамках этой «операции» является захват территорий. Российские военные продолжают активную работу по вытеснению врага за пределы РФ, ударяя по позициям украинских солдат и уничтожая их военную технику.

Ранее Mash сообщил, что около 300 бойцов ВСУ сбежали с позиций под Курском из-за риска окружения.