«Главная угроза»: выяснилось, почему Залужный пропал с общих фото с Зеленским

Имя главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного снова попало на страницы зарубежных изданий. Financial Times заметили, что он перестал появляться на фото в компании президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал преподаватель кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Артем Макаев, сегодня, если говорить о возможности проведения на Украине президентских выборов, Залужный представляет для Зеленского угрозу.

«Недавно стало известно о том, что Зеленский заявил о своей готовности провести выборы только при условии неучастия в них Залужного. При этом сам главком пока не заявлял о намерении баллотироваться на пост президента. По крайней мере, публично. Такие шаги и заявления действующей власти Украины говорят о том, что Залужный усилил свое влияние в политическом поле и потому стал опасным для государственных элит», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Особенно данный факт актуален на фоне массового недовольства проводимой действующими властями Украины политикой, уточнил Макаев.

«Именно этим можно объяснить то, что Залужный перестал появляться с Зеленским на совместных фото. И это может означать желание президента сократить присутствие главкома в публичном информационном пространстве, а в перспективе — избавиться от него, отстранив от должности», — заключил эксперт.

Ранее выяснилось, что Зеленский может сказать Путину на прямой линии.