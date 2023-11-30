«Я нормальный мужик, сядь со мной»: выяснилось, что Зеленский может сказать Путину на прямой линии
Политолог Разгуляев предложил Зеленскому сдаться Путину на прямой линии
Фото: [Алексей Никольский/©РИА Новости]
Стала известна дата проведения традиционной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным — 14 декабря 2023 года. При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, задать свой вопрос Путину сможет любой желающий, даже президент Украины Владимир Зеленский, пишет Shot.
Как считает политолог Сергей Разгуляев, главе Украины действительно не стоит упускать шанс воспользоваться такой опцией.
«Определенно, экс-хозяину «Квартала 95» стоит позвонить Путину на прямую линию. Другого шанса связаться с российским президентом просто не будет: до полного разгрома Украины остается совсем немного времени», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам собеседника, для Зеленского 14 декабря — наиболее подходящий момент выйти на контакт со своим российским коллегой и уладить все разногласия.
«Вижу, как он уже умоляет Путина о переговорах со своей коронной фразой: «Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори». Ну, и конечно же, по окончании разговора следует сдаться России в прямом эфире», — добавил политолог.
Кроме того, уточнил Разгуляев, есть то, о чем глава киевского режима мог бы попросить нашего президента.
«И это убежище в России, потому что скоро ВСУ и свой же народ поднимет его на вилы и сделает из него музейное чучело», — подытожил он.
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