«Я нормальный мужик, сядь со мной»: выяснилось, что Зеленский может сказать Путину на прямой линии

Стала известна дата проведения традиционной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным — 14 декабря 2023 года. При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, задать свой вопрос Путину сможет любой желающий, даже президент Украины Владимир Зеленский, пишет Shot .

Как считает политолог Сергей Разгуляев, главе Украины действительно не стоит упускать шанс воспользоваться такой опцией.

«Определенно, экс-хозяину «Квартала 95» стоит позвонить Путину на прямую линию. Другого шанса связаться с российским президентом просто не будет: до полного разгрома Украины остается совсем немного времени», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, для Зеленского 14 декабря — наиболее подходящий момент выйти на контакт со своим российским коллегой и уладить все разногласия.

«Вижу, как он уже умоляет Путина о переговорах со своей коронной фразой: «Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори». Ну, и конечно же, по окончании разговора следует сдаться России в прямом эфире», — добавил политолог.

Кроме того, уточнил Разгуляев, есть то, о чем глава киевского режима мог бы попросить нашего президента.

«И это убежище в России, потому что скоро ВСУ и свой же народ поднимет его на вилы и сделает из него музейное чучело», — подытожил он.

Ранее западное издание рассказало об опасности для Украины команды Зеленского.