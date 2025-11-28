Главная улика: в Раде заявили, что в телефоне Ермака хранятся материалы «для 170 уголовных дел»

В украинской политике разразился новый скандал, связанный с главой Офиса президента Украины (ОПУ) Андреем Ермаком.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале заявил, что личный телефон Ермака может содержать информацию, достаточную для возбуждения 170 уголовных дел.

«Каждая переписка — это отдельное уголовное производство. Превышение полномочий, злоупотребление влиянием, незаконные указания, политические преследования... все адвокаты страны не помогут», — написал Гончаренко.

По его словам, мобильное устройство Ермака представляет собой своего рода «копилку» компрометирующих материалов.

Накануне стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в доме Ермака. Следственные мероприятия связаны с коррупционным делом бизнесмена Тимура Миндича, который несколько недель назад сбежал из страны.

По информации украинских СМИ, НАБУ активно готовится к предъявлению официальных обвинений главе Офиса президента.

Ранее стало известно, что Польша потребовала у Украины объяснений после обыска у главы ОПУ Андрея Ермака.

*Росфинмониторингом признан террористом и экстремистом.