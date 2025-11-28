Польша потребовала от Киева объяснений: в Варшаве возмущены обыском у ключевого переговорщика Зеленского

Польша официально потребовала от Украины срочных разъяснений в связи с обыском у главы администрации президента Андрея Ермака. В Варшаве заявили, что этот инцидент бросает тень на прозрачность борьбы с коррупцией в Киеве. Об этом пишет РБК.

Польский МИД вызвал украинского посла для дачи объяснений после сообщений о проведенном обыске у Андрея Ермака. Глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что Варшава ждет от Киева ясности по этому делу.

Министр подчеркнул, что, несмотря на неизменность военной поддержки, вопросы противодействия коррупции остаются для Польши принципиальными. Он выразил опасение, что подобные новости используются враждебными Украине силами и подрывают доверие международных партнеров. Косиняк-Камыш напомнил, что прозрачная антикоррупционная политика является обязательным условием для интеграции с Европейским союзом. Инцидент произошел в период, когда Ермак был активно вовлечен в подготовку мирных переговоров с США и Россией.

