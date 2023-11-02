Главнокомандующий украинскими ВС Виталий Залужный похвалил российские системы РЭБ и авиацию, которые, по его словам, превосходят украинские. Об этом украинский военный рассказал в своем материале для британского издания The Economist .

Залужный отметил, что российские ВВС сильно замедлили продвижение украинских войск. Он также заявил, что российские ПВО все чаще мешают полетам украинской авиации. По словам главнокомандующего, БПЛА России заняли большую часть роли пилотируемой авиации и в данный момент, зачастую, именно они выполняют разведку и наносят удары с воздуха по противнику.

Он также указал на то, что российская сторона модернизировала свои РЭБ системы. Залужный заявил, что РФ находится впереди противника в этом вопросе, так как большая часть украинских станций была произведена еще во времена СССР.

Главнокомандующий пожаловался на то, что западного вооружения не хватает для эффективных действий ВСУ. Он заявил, что украинские солдаты испытывают острую нужду в датчиках со световыми импульсами для того, чтобы находить мины на земле.

В западных СМИ все чаще проскальзывают намеки на тяжелый политический кризис внутри Украины. Конфликт Зеленского и главкома ВСУ Залужного уже давно превратился в секрет Полишинеля. Чем закончится это противостояние — громкой отставкой Залужного или концом карьеры Зеленского — в материале «Подмосковье сегодня».