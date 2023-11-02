Главнокомандующий ВСУ заявил о зашедшем в тупик конфликте

Главнокомандующий украинскими ВС Валерий Залужный заявил, что конфликт на территории Украины оказался в тупике. Соответствующее заявление он сделал в своем материале для британского издания The Economist .

Залужный заявил, что украинские ВС никак не могут добиться прорыва. По его словам, они достигли уровня развития технологий, который завел конфликт в тупик.

Главком рассказал о том, что провел долгое время в раздумьях и попытках понять, по какой причине не происходит прорыва. Залужный заявил, что по его подсчетам, украинским ВС должно было потребоваться 4 месяца на то, чтобы добраться до Крыма и вернуться оттуда с победой. Он рассказал, что реальность оказалась другой, и по итогу, ВСУ не могут прорваться сквозь российские минные поля, а западная техника оказывается поражена артиллерией ВС РФ.

Залужный заявил, что прорыва в конфликте не может быть без технологического скачка. По его словам, должно быть изобретено что-то, что сместит баланс сил в конфликте и поспособствует выходу из тупика.

В западных СМИ все чаще проскальзывают намеки на тяжелый политический кризис внутри Украины. Конфликт Зеленского и главкома ВСУ Залужного уже давно превратился в секрет Полишинеля. Чем закончится это противостояние — громкой отставкой Залужного или концом карьеры Зеленского — в материале «Подмосковье сегодня».