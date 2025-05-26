Главный прокурор России впервые посетил Камбоджу с рабочим визитом

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов впервые за историю дипломатического и правоохранительного взаимодействия прибыл с официальным рабочим визитом в Королевство Камбоджа, передает ТАСС.

Отмечается, что целью визита является укрепление двусторонних связей, развитие международного сотрудничества, а также обсуждение совместных инициатив в сфере правоохранительной деятельности.

В первый день визита Краснов возложил венки к памятнику Независимости, а также к мемориалу легендарного камбоджийского лидера — короля-отца Нородома Сианука, сыгравшего ключевую роль в обретении страной независимости.

В рамках визита также запланированы переговоры с руководством профильных министерств и ведомств Камбоджи. В ходе встреч будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества правоохранительных органов двух стран, а также подписание ряда документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона.