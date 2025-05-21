Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона

Во вторник, 20 мая, состоялся визит президента РФ Владимира Путина в Курскую область, ставший первым после освобождения этой территории. В рамках поездки глава государства провел встречу с добровольцами в Курске, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент выразил признательность волонтерским организациям за их вклад и задал вопросы о том, какая дополнительная поддержка им необходима. В мероприятии участвовали временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В городе Курчатове Путин провел беседу с руководителями муниципальных образований региона. Кроме того, президент ознакомился с ходом строительства Курской АЭС-2.

Предыдущий визит Путина в этот регион состоялся в марте, вскоре после успешного проведения операции под кодовым названием «Поток». Благодаря этой операции российские войска смогли проникнуть в тыл украинских сил в Курской области.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал Трампу о предотвращении терактов ВСУ в районе Кремля.