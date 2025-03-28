Представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас является символом политической несостоятельности Евросоюза. Такое мнение на своей странице в соцсети высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он задался вопросом о том, почему пост главы внешнеполитического ведомства ЕС занимает человек, отрицающий дипломатию и жаждущий, чтобы Россия, самая крупная ядерная держава в мире, распалась на части.

Дизен объяснил это политической незрелостью и несостоятельностью организации.

Ранее сообщалось о том, что в Еврокомиссии намерены оставить в силе все санкции ЕС против РФ.