В Еврокомиссии намерены оставить в силе все санкции ЕС против РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа не будет отменять санкции против России.

Урсула фон дер Ляйен выступила в Париже на встрече лидеров ряда европейских стран и Канады. Обсуждались вопросы по Украине и действия ЕС. Как по итогам политического мероприятия заявила глава ЕК, антироссийские санкции решили оставить в силе.

«Мы обсудили продолжение давления на Россию. Совершенно ясно, что санкции остаются в силе. Мы хотим справедливого и прочного мирного соглашения. Такова наша цель», — заявила она в видеообращении в сети Bluesky.

Санкции Европы против России впервые были введены в 2022 году, после начала СВО.

Напомним, что ранее Еврокомиссия перевела Украине €1 млрд в качестве финансовой помощи. Вскоре Урсула фон дер Ляйен предлагала финансирование укрепления европейских армий за счет кредитных средств. Однако страны Южной Европы выступили против этой идеи.